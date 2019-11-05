اسعار الاسماك من سوق باب البحر في طرابلس اليوم الثلاثاء

فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019:

تريليا ممتاز 35 دينار

تريليا اولي 23 دينار

تريليا ثانية17 دينار

مرجان ممتاز 22 دينار

مرجان اولي 15 دينار

دوت 28 دينار

فروج 33 دينار

شوله 33 دينار

دندشي 42 دينار

سردينة 10 دينار

مغزل 20 دينار

لمبوكه 23 دينار

كلب بحر 15 دينار

محراث 25 دينار

سيبيا 30 دينار

صاورو اصفر 20 دينار

كوالي 15 دينار

مارينا 15 دينار

قراقوز 18 دينار

وراته تونسية 20 دينار

قاروص 30 دينار

بيشي سباطا 15

كالامار 37 دينار

قرنيط غطس 25 دينار

قرنيط جرف 20 دينار

جمبري خشين 90 دينار

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