اختتام ملتقى علمي حول تحسين جودة خدمة تنقية الدم في ليبيا

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق اختتام أعمال الملتقى العلمي الأول حول “تحسين جودة خدمة تنقية الدم في ليبيا”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن نخبه من الخبراء والاستشاريين في تخصص أمراض الكلى قدموا خلال الملتقى ورقات علمية في مجال إدارة 10مشاكل شائعة يحتمل حدوثها أثناء تنقية الدم.

وقدم 7خبراء في مجال أمراض الكلى ورقات علمية حول أمراض العظام المصاحبة لمرضى الغسيل الكلوي، وإجراءات مكافحة العدوى في وحدات الغسيل، وتغذية مريض الكلى، وعدوى التهاب الكبد الفيروسي بين المرضى، وهبوط السكر وضغط الدم للمريض أثناء جلسة الغسيل، واختيار المصفي، وفاعلية الغسيل، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين بأقسام ووحدات الكلى.

من جانبه كشف استشاري أمراض الكلى بدر الدين الشيباني عن مساعٍ لخبراء أمراض الكلى في ليبيا لإنشاء جمعية علمية تضم في عضويتها الأطباء والمتخصصين في أمراض الكلى وتختص بوضع البروتوكولات العلاجية، أهمية الاستمرار في إقامة الملتقيات والمؤتمرات العلمية لتنمية مهارات العاملين بأقسام ووحدات الكلى .

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