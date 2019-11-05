المشير حفتر: سندخل طرابلس عاجلا وليس اجلا

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة طرابلس عاجلا وليس اجلا.

وفي تصريح لصحيفة الإنديبندنت العربي، أوضح المشير حفتر أن القوات المسلحة تحارب وفق خطة عسكرية دقيقة، تضع في أولوياتها سلامة المواطنين من سكان العاصمة، ومنشات المدينة ومرافقها، وأنه كان لا بد من استدراج المجموعات المسلحة خارج العاصمة، مشيرا إلى نجاح الجيش في ذلك، وإلحاق خسائر فادحة بالمجموعات المسلحة.

وقال المشير حفتر إن ما يقوم به الجيش هو دفاع عن طرابلس، وليس هجوما عليها، وإن المجموعات الإرهابية والميليشياوية هي التي هاجمت طرابلس وسيطرت على مناحي الحياة فيها، ونالت من كرامة سكانها.

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