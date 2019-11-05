المشير حفتر: نؤيد أي تحرك دولي أو محلي يعالج القضية الليبية

أعرب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن تأييده لأي تحرك دولي أو محلي يعمل بجدية على معالجة القضية الليبية، في الإشارة إلى مؤتمر برلين.

وبين المشير أن معالجة الوضع الليبي تبدأ بالقضاء على الإرهاب وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، مشيرا إلى أن المؤتمرات السابقة فشلت بسبب إهمال هذه المسألة، وواصفا اتفاق الصخيرات بالكارثي، وأنه لم يستفد منه إلا العملاء وحملة السلاح من الإرهابيين ومن على شاكلتهم من الميليشيات .

وأكد المشير حفتر أن المجلس الرئاسي هو إحدى مخرجات اتفاق الصخيرات، وأنه ينفق المليارات من خزينة المال العام على المجموعات المسلحة، متهما إياه بتلقي التعليمات من قطر وتركيا.

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