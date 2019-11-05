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الحر: مذكرة الرئاسي وإيطاليا بشأن الهجرة “باطلة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر مذكرة الاتفاق التي أبرمها الرئاسي مع إيطاليا والمتمثلة في تعديل اتفاقية الصداقة الموقعة في 2008 بالباطلة دستورياً.

وعزا الحر في تصريح للعين الإخبارية بطلان المذكرة الموقعة في 2017 بأنها اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية وتجاهلت بنود المعاهدة فعليا، وهو ما يعد مخالفا لما نصت عليه الاتفاقية التي أظهرت وضع المسؤولية الكاملة في مراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي فقط.

وكان مجلس النواب قد رفض المذكرة بحجة أنها تحمل توطينا للمهاجرين غير القانونيين في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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