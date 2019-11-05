الحر: مذكرة الرئاسي وإيطاليا بشأن الهجرة “باطلة”

وصف أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر مذكرة الاتفاق التي أبرمها الرئاسي مع إيطاليا والمتمثلة في تعديل اتفاقية الصداقة الموقعة في 2008 بالباطلة دستورياً.

وعزا الحر في تصريح للعين الإخبارية بطلان المذكرة الموقعة في 2017 بأنها اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية وتجاهلت بنود المعاهدة فعليا، وهو ما يعد مخالفا لما نصت عليه الاتفاقية التي أظهرت وضع المسؤولية الكاملة في مراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي فقط.

وكان مجلس النواب قد رفض المذكرة بحجة أنها تحمل توطينا للمهاجرين غير القانونيين في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية