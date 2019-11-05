تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

طرابلس-العنوان

من المتوقع أن يميل الطقس إلى الاعتدال، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الثلاثاء، وتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 24 و31 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا من مساء الغد على أغلب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، خاصة صباح الخميس.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة مئوية.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة وبعض مناطق أقصى الجنوب الغربية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

وفي الكفرة والسرير وتازربو السماء صافية، تظهر بها سحب متفرقة، والرياح جنوبية شرقية، ثم جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية.

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