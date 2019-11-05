تعليق الدراسة بمنطقة عين زارة بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة مراقبة التعليم ببلدية عين زارة، عن تعليق الدراسة في عدد من المدارس القريبة من الاشتباكات بالبلدية بعد وصول القذائف بالقرب منها.

المراقبة أكدت أنه حرصا وحفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين التي تأتي في المقام الأول، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس “الطليعة، ورجب النائب، والازدهار الثانوية، والفرقان، وشهداء عين زارة، وعين زارة، والحي الجامعي الثانوية” لحين إشعار آخر.

وأفاد شهود عيان محليين، بسقوط قذيفتين خلف مدرسة رجب النائب في صلاح الدين، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين طلاب المدرسة، ومعلميها.

وكان مخازن أدوية في منطقة عين زارة قد تعرض لضربات من قذيفة عشوائية، حسب ما أكد الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي .

وأوضح الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أنه لا إصابات بشرية ناتجة عن الحادث، بينما تقرر تعليق الدراسة في عدد من مدارس بلدية عين زارة بسبب الاشتباكات، ووقوع القذائف بالقرب منها.

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