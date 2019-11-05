«تسييري الكفرة»: هدم أساس مدرسة بأمر المنطقة العسكرية

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المهندس عبدالرحمن عقوب، هدم قواعد خرسانية لمدرسة في الحي الجامعي، وذلك بأمر من منطقة الكفرة العسكرية.

ونوه عقوب بأن وزارة التعليم في الحكومة الموقتة خصصت مليوني دينار لبناء المدرسة، حسب بيان على صفحة المكتب الإعلامي للبلدية، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتنفذ البلدية خلال الفترة الحالية مشروعات عدة في قطاع التعليم، كان آخرها البدء في إنشاء خزان للصرف الصحي في مدرسة 17 فبراير، نهاية الشهر الماضي.

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