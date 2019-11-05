السراج يجتمع مع آمر قوة مكافحة الإرهاب

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج اليوم الثلاثاء مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

واستعرض اجتماع السراج، بصفته القائد الأعلى لقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب «الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، حيث تساهم قوة مكافحة الإرهاب بدور محوري بمختلف المناطق العسكرية، إضافة لمراجعة التدابير المتخذة لرصد وملاحقة فلول تنظيم الدولة (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى»، وذلك ما وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشمل الاجتماع، بحث تطوير عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

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