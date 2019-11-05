السراج: وقف إطلاق النار مشروط بانسحاب القوة المعتدية

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار إلا بانسحاب القوة المعتدية إلى المكان الذي أتت منه بدون أي شروط، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي التي أطلقت عملية عسكرية في أبريل الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأكد السراج، في تصريح لصحيفة كوريا تايمز الاثنين، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والهيئات المنبثقة عن تنفيذه كإطار مرجعي أساسي لأي شكل من أشكال الحوار وفقا لقرارات مجلس الأمن مع الوقف الفوري لأي تعامل مع المؤسسات الموازية.

وأشار السراج إلى أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن القومي خارج الاتفاق السياسي، مشددا على وضع حد لجميع الهيئات الموازية، وقبول إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية للمجلس الرئاسي.

وجدد السراج دعوته لتمكين الدول المعنية بالشأن الليبي من المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي دون استثناء على سياق الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طالب بوضع المشير خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار في ليبيا وفق رسالة بعث بها إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في مجلس الامن الدولي.

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