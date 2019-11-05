الثني يبحث الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، أمس الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية.

وعقد الثني اجتماعا بالخصوص ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة السنوسي صالح، ومدير مديرية أمن سبها رمضان علي محمد، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل للحكومة المؤقتة.

وأشار المكتب، إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات والتجهيزات الأمنية بمديرية أمن سبها، منوها إلى أن الثني وقف على الوضع الأمني بالمنطقة الجنوبية عامة وفي مدينة سبها على وجه الخصوص.

وتشهد عدة مدن بالمنطقة الجنوبية من حين لآخر انفلات أمني بسبب قلة امكانيات الأجهزة الأمنية رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لبسط الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24