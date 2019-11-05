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انتشار موسع لرجال الأمن بمدينة ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد مدينة ترهونة هذه الأيام انتشارا أمنيا موسعا لرجال الأمن في جميع أرجائها.

وأفادنا مراسلنا في المدينة بأن هذا الانتشار يأتي بعد تخريج دفعات جديدة من عناصر الأمن، والتي بلغ عدد الخريجين فيها حوالي خمسمئة عنصر، موزعين على مختلف الأجهزة الأمنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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