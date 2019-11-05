انتشار موسع لرجال الأمن بمدينة ترهونة

تشهد مدينة ترهونة هذه الأيام انتشارا أمنيا موسعا لرجال الأمن في جميع أرجائها.

وأفادنا مراسلنا في المدينة بأن هذا الانتشار يأتي بعد تخريج دفعات جديدة من عناصر الأمن، والتي بلغ عدد الخريجين فيها حوالي خمسمئة عنصر، موزعين على مختلف الأجهزة الأمنية.

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