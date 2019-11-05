بلدية سرت: تشكيل لجنة لإزالة الأكشاك المقامة على الأرصفة

أصدر عميد بلدية سرت مختار فرج قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى إزالة اللوحات الإعلانية والأكشاك وما في شاكلتها من المبان المقامة على الأرصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة.

وبحسب القرار رقم 105 لسنة 2019 يمكن للجنة في سبيل تأدية مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

وتتألف اللجنة من ابراهيم أحمد مليطان رئيسا بعضوية كلا من مندوب عن مكتب التخطيط العمراني سرت، مندوب عن مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت، مندوب عن جهاز الدعم المركزي فرع سرت، مندوب عن مديرية أمن سرت، مندوب عن جهاز الحرس البلدي فرع سرت، مندوب عن الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت.

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