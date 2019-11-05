اتساع رقعة حملة إزالة المباني العشوائية في بنغازي

تقرير 218

بعد سنوات من الحروب فُتحت الطريق أمام حياة جديدة في بنغازي حياة لا إرهاب فيها ولا قتال، إذ لا تزال حملة إزالة المباني العشوائية التي انطلقت بالتعاون بين البلدية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مستمرة.

الخطة المشتركة بالتعاون مع الحرس البلدي ووزارة الداخلية تضمنت فتح مسارات وطرق مختلفة وإزالة للمخلفات والمباني المخالفة للمخطط العام آخرها فتح مسار شارع الكويت الرابط بين الطريق الدائري الرابع والخامس.

كما تضمنت إزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطار التي باشرت اللجنة المكلفة بها في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال إزالة المباني والمخلفات التي تقف عائقا أمام مجرى المياه باتجاه البحر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة مستمرة للنظافة العامة التي طالت شوارع المدينة إضافة إلى تنظيف شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي.

جهود مكثفة اجتمع عليها العاملون في البلدية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية وجهاز الحرس البلدي ووزارة الداخلية من أجل إظهار المدينة في أبهى حلة وإرجاع الحياة إليها أفضل مما كانت عليه بعد أن عاشت سنوات مليئة بالرعب والخراب والدمار كان قد حاول الإرهاب غرسه في نفوس المواطنين.

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