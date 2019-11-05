الاستعداد لتخريج دفعتين أمنيتين في بنغازي

تواصل بمعهد تدريب الدعم المركزي رأس المنقار، الاستعدادات النهائية لحفل تخريج الدفعة الرابعة والستين من منتسبي مديرية أمن بنغازي، والدفعة الخامسة والستين من منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، بحضور مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العقيد صلاح الخفيفي.

وأشرف على تدريب الدفعتين ضباط وضباط صف المديرية، والإدارة العامة للدعم المركزي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب.

هذا ويأتي التخريج تطبيقا لتوجيهات معالي وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف.

كما ثمن مدير أمن بنغازي دور القائمين على الدورة ودعم وزارة الداخلية للمديرية، معربا عن أمله في تعزيز قدرة الأمن، والوصول به إلى أعلى مستوى .

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