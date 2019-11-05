السفير الألماني: نسعى لتمكين البلديات الليبية من تولي مسؤوليات جديدة

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، إن الهدف من ورشة العمل التي عقدت أخيرا بحضور 16 عميدا للبلديات الليبية أن تتولى البلديات «مسؤوليات جديدة مثل التخطيط الحضري وإدارة الموازنة».

وأضاف أن الورشة عقدت بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، بمشاركة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، مؤكدا عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء أن بلاده مستمرة في توفير الخبرة التقنية لليبيين.

ونظمت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زي» هذه الورشة في إطار مشروع «دعم البلديات في ليبيا»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الألمانية.

اقرأ أيضا: السفارة الألمانية: سنواصل تقديم الدعم الفني إلى البلديات الليبية

وفي 25 سبتمبر الماضي، أكدت السفارة الألمانية اهتمامها بأوضاع الحكم المحلي في ليبيا، مشيدة باتفاقية وقعتها وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، والتي سيتم بموجبها نقل مسؤوليات الرعاية الصحية الأولية والنقل المحلي وترخيص الأعمال إلى البلديات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا