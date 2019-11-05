تميم: دعم بعض الدول للخارجين عن الشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق إستقرار ليبيا

ليبيا – أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي.

أمير قطر جدد في كلمة له خلال إفتتاح دورة الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى القطري بحسب وكالة الأنباء لقطرية “قنا” اليوم الثلاثاء دعمه لحكومة الوفاق والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وأشار تميم بن حمد زاعماً إلى أن دعم بعض الدول لمن وصفهم بـ” الخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية” هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الإستقرار في ليبيا في اشارة منه لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة الليبية.

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