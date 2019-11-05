إزالة القمامة في «الهضبة» بطرابلس

أشرف قيادات في مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، على أعمال إزالة القمامة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت المديرية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك» صورا أظهرت حجم تكدس القمامة في المنطقة، إضافة إلى إشعال النار في بعض المخلفات، مما يمثل تهديدا لحياة السكان.

وتشهد طرابلس نشاطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في أعمال إزالة المخلفات والقمامة، إذ أعلنت بلدية طرابلس المركز رفع أكوام القمامة في محلة المنصورة، يوم السبت الماضي.

لكن البلدية حذرت من عودة أكوام القمامة، موضحة أنه في اليوم نفسه، أفرغت شاحنات صغيرة ومتوسطة حمولاتها من النفايات في المكان ذاته.

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