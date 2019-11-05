محاضرة حول تعزيز دور المرأة الريفية الحرفية في المشاريع الصغرى والمتوسطة

انتظمت في ديوان رئاسة الوزراء أمس الاثنين المحاضرة الثالثة بشأن “تعزيز دور المرأة الريفية الحرفية في المشاريع الصغرى والمتوسطة”.

وأوضحت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المحاضرة أقيمت برعايةوزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق الوطني اسماء الأسطى وبحضور شرفي لوزيرة السياحة السابقة إكرام باش إمام.

وجرى في وقت سابق عقدمحاضرة حول التنمية الريفية تقاسمتها الباحثات المرشحات من وزارة التعليم كل من عائشة فشيكة، سميرة العياطي، من كلية الآداب بجامعة طرابلس، بحضور المشاركات اللائي سبق لهن الترشح عبر وزاراتهن في ورش العمل والندوات والدورات التي أقامتها منظمة المرأة العربية بهدف تعميم الاستفادة ونقل المعرفة بينهن إلى جانب عدد من موظفات مكتب دعم القرار ومكتب دعم وتمكين المرأة.

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