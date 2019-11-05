معيتيق يبحث مع سلامة ووليامز إعادة افتتاح المطارات المغلقة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء المبعوث الإممي إلى ليبيا غسان سلامة، بحضور نائبته للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاءالذي عقد بديوان مجلس الوزراءتناولآخر تطورات الوضع السياسي في ظل اشتباكات طرابلس منذ سبعة أشهر، ودور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل.

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