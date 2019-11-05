إيطاليا تبدأ لقاءاتها مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز المهاجرين

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، بدء سلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال غويريني، في تصريحات لقناة التلفزة الأولى (راي1) مساء أمس، حول الاتفاقية مع ليبيا: “لقد قررنا فتح لقاء حوار مع ليبيا، لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين”.

وأشار غويريني، الى أن التعديل الأول يتعلق بعمل خفر السواحل، والثاني يخص موضوع مراكز الإيواء، وأضاف قائلا: “لأننا نريد أن تكون هناك الرقابة دولية فيها لضمان ظروف إنسانية ملائمة لإقامة المهاجرين”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جويبي كونتي قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته سوف تسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة والتي لا يمكن رميها في البحر، على حد تعبيره.

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