إزالة العوائق في وادي القطارة ببنغازي

دأت لجنة إزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة في بنغازي، المرحلة الأولى من أعمال إزالة العوائق والمباني العشوائية، وذلك للحيلولة دون حدوث أي فياضانات في حال ارتفاع منسوب مياه سد وادي القطارة، نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطار.

اللجنة باشرت أعمالها على إثر الفيضانات التي شهدتها مناطق بنغازي خلال موسم الشتاء الماضي، بسبب العوائق المعترضة لمسار مجرى وادي القطارة، الممتد من منطقة الرجمة وصولا إلى الساحل البحري في قاريونس، حيث تعمل اللجنة على إزالة العوائق وتعميق هذا المجرى لمنع تكرار هذه الفيضانات.

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