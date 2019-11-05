تعليم الوفاق: تركيا تقدم 5 منح دراسية للطلاب

أعلنت حكومة الولاية المؤسسة بقبرص التركية عن تقديم خمس منح دراسية تنافسية في إطار برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتبادل التعليمي اعتبارا من فصل الربيع من سنة 2019-2020.

وأوضح مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه يمكن الاستفادة من فرصة التسجيل في برامج الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير مع التأكيد على أن عرض المنحة لا يشتمل على تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

ودعت الوزارة المترشحين لتعبئة استمارات الطلب وإرفاقها بنسخ من الشهاات والوثائق ذات الصلة وإرسالها للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أجل أقصاه 30 نوفمبر الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا