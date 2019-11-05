الثني يبحث الخطة التدريبية التي وضعتها وزارة العمل للعام القادم

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء وزارة العمل والتأهيل مسعود صوة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل وزارة العمل والتأهيل للعام القادم.

وناقش الثني مع وزير العمل استعداد الوزارة للعام القادم والخطة الموضوعة لها، مستعرضا ما قامت به الوزارة من وضع للمعاير والآليات والضوابط لتنفيذ الدورات الحرفية والمهنية للباحثين عن العمل، وللرفع من كفاءة الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة.

وكان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قد أعلن خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي العام 2020 ميلادي عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

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