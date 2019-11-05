باشاغا يبحث مع سلامة ونائبته مستجدات اشتباكات طرابلس

التقى وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الـيوم الـثلاثاء رئـيس بـعثة الأمـم الـمتحدة للـدعم فـي لـيبيـا غسان سلامة ونـائبته “ستيفاني ويليامز”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خـلال اللـقاء الـذي عـقد بـديـوان الـوزارة بالعاصمة طرابلس اسـتعراض مـستجدات الاشتباكات جـنوب طـرابلس.

كما التقى سلامة ونائبته النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، لبحث آخر تطورات الوضع السياسي في ظل اشتباكات طرابلس منذ سبعة أشهر، ودور الأمم المتحدة في تقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل.

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