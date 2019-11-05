الثني يتابع الخطة التدريبية لوزارة العمل للعام القادم

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل وزارة العمل والتأهيل للعام القادم، وذلك خلال اجتماع مع وزير العمل مسعود صوة، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

الاجتماع تم خلاله استعراض استعدادات وزارة العمل للعام القادم، والخطة الموضوعة لذلك، وما أعدته من معايير واليات وضوابط لتنفيذ الدورات الحرفية والمهنية للباحثين عن عمل، في سبيل الرفع من كفاءة الموظفين بقطاعات الدولة المختلفة.

وكان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قد أعلن عام ألفين وعشرين عاما للتدريب والتطوير في ليبيا، وذلك بناء على عرض وزارة العمل والتأهيل.

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