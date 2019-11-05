السراج يتسلم أوراق اعتماد سفراء هذه الدول

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد كل من عبد القادر حجازي سفيرا للجزائر، وتوميسلاف بوشيناك سفيرا لكرواتيا، ولوكا كانتو سفيرا لسان مارينو، وذلك بحضور كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان، ومدير الإدارة العربية معتوق ابوراوي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفراء الجدد أكدوا خلال الاحتفالية على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، كما أكدوا حرص دولهم على تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا، معبرين عن تطلعهم للعمل من اجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي .

من جانبه أعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا دولهم .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا