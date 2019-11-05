التجارة والتنمية: مطامع شخصية تتربص بمشروع “صالة بنينا”

أكد رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبدالمالك لـ218 استمرار العمل في خطة تنفيذ مشروع صالة ركاب حديثة بمطار بنينا الدولي.

وقال عبدالمالك إن المصرف يملك عقدا مع الحكومة المؤقتة عمره 25 عاما بنظام “البوث” مُشيراً إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي بنينا يُحاولون تعطيل المشروع لأهداف تخدم مصالحهم الشخصية، حسب وصفه.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرف رداً على رفض أعضاء المجلس البلدي بنينا والشركات العاملة في مطار بنينا مقترحاً يقضي بإنشاء صالة ركاب حديثة بتمويل من مصرف التجارة والتنمية بحجة نية تحكم القطاع الخاص بالقطاع العام حسب وصف المجلس.

وشدد رئيس مجلس إدارة المصرف على أن العمل على تنفيذ المشروع يسير بشكله الطبيعي وأن المصرف لن يُوقف تمويل محطة الركاب التي قال إنها ستخدم المواطنين والبنية التحتية للمطار مضيفا أن الصالة ستفتتح في شهر أكتوبر من العام 2020.

وتطرق رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والاستثمار إلى جديد شركة برنيق للطيران التي يملك فيها التجارة والتنمية مانسبته 40% من رأس المال وقال في هذا السياق إنها بصدد شراء طائرة ثالثة خلال الأشهر المقبلة لتعزيز أسطولها وستدخل للعمل خلال أشهر.

وأوضح جمال أن شركة برنيق ستستهدف تسيير رحلات دولية لمصر وتونس في مرحلتها الأولى بالإضافة للرحلات الداخلية مستقبلا.

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