أسعار الأسماك في سوق باب البحر بطرابلس

ننشر تالياً قائمة بأسعار الأسماك في سوق باب البحر القطاعي لليوم الثلاثاء:
تريليا ممتاز 35 دينارا
تريليا أولي 23 دينارا
تريليا ثانية 17 دينارا
مرجان ممتاز 22 دينارا
مرجان أولي 15 دينارا
دوت 28 دينارا
فروج 33 دينارا
شوله 33 دينارا
دندشي 42 دينارا
سردينة 10 دنانير
مغزل 20 دينارا
لمبوكه 23 دينارا
كلب بحر 15 دينارا
محراث 25 دينارا
سيبيا 30 دينارا
صاورو أصفر 20 دينارا
كوالي 15 دينارا
مارينا 15 دينارا
قراقوز 18 دينارا
وراته تونسية 20 دينارا
قاروص 30 دينارا
بيشي سباطا 15 دينارا
كالامار 37 دينارا
قرنيط غطس 25 دينارا
قرنيط جرف 20 دينارا
جمبري خشين 90 دينارا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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