اخبار ليبيا الان

أسعار الأسماك في سوق باب البحر بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ننشر تالياً قائمة بأسعار الأسماك في سوق باب البحر القطاعي لليوم الثلاثاء:

تريليا ممتاز 35 دينارا

تريليا أولي 23 دينارا

تريليا ثانية 17 دينارا

مرجان ممتاز 22 دينارا

مرجان أولي 15 دينارا

دوت 28 دينارا

فروج 33 دينارا

شوله 33 دينارا

دندشي 42 دينارا

سردينة 10 دنانير

مغزل 20 دينارا

لمبوكه 23 دينارا

كلب بحر 15 دينارا

محراث 25 دينارا

سيبيا 30 دينارا

صاورو أصفر 20 دينارا

كوالي 15 دينارا

مارينا 15 دينارا

قراقوز 18 دينارا

وراته تونسية 20 دينارا

قاروص 30 دينارا

بيشي سباطا 15 دينارا

كالامار 37 دينارا

قرنيط غطس 25 دينارا

قرنيط جرف 20 دينارا

جمبري خشين 90 دينارا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك