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انتشال جثة مواطن توفي جراء اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن اليوم الثلاثاء مركز الطب الميداني والدعم انتشال جثة مواطن توفي جراء إصابته بشظايا خلال اشتباكات العاصمة طرابلس.
وأوضح مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني السواني التابع للمركز انتشل جثة المواطن خالد سالم المرغني من منطقة الخويلدي بعد الإشارة الضوئية الرملة.
وأوضح المركز أن المرغني تعرض لقصف جوي وهو يقوم بنقل بعض الاحتياجات داخل مخزن إحدى شركات التمويل الخاصة بالمطارات الأمر الذي تسبب في اصابته بشظايا اخترقت منطقة الظهر ما أدى إلى وفاته.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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