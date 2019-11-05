انتشال جثة مواطن توفي جراء اشتباكات طرابلس

أعلن اليوم الثلاثاء مركز الطب الميداني والدعم انتشال جثة مواطن توفي جراء إصابته بشظايا خلال اشتباكات العاصمة طرابلس.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المستشفى الميداني السواني التابع للمركز انتشل جثة المواطن خالد سالم المرغني من منطقة الخويلدي بعد الإشارة الضوئية الرملة.

وأوضح المركز أن المرغني تعرض لقصف جوي وهو يقوم بنقل بعض الاحتياجات داخل مخزن إحدى شركات التمويل الخاصة بالمطارات الأمر الذي تسبب في اصابته بشظايا اخترقت منطقة الظهر ما أدى إلى وفاته.

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