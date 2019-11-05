سفير إيطاليا لباشاغا: حريصون على التعاون الأمني مع ليبيا

أستقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا “جوزيبي غالديماردي” لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس التطرق إلى العلاقات الليبية الإيطالية فيما يتعلق بعمل وزارتي الداخلية بالبلدين.

وأكد السفير الإيطالي خلال هذا اللقاء حرص روما على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وثمن باشاغا خلال اللقاء الدور الذي تلعبه إيطاليا من أجل إرساء الأمن والسلام في ربوع البلاد.

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