وصول 33 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

شرعت ناقلة المحروقات أنوار ليبيا في تفريغ حمولتها المقدرة ب(33) مليون لتر من البنزين فور رسوها في ميناء طرابلس وفقا لما ورد على الحساب الرسمي لشركة البريقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت البريقة أنها بدأت فورا في تزويد محطات شركات توزيع الوقود وهي “الراحلة والشرارة ونفط ليبيا والطرق السريعة” وطمأنت الشركة كافة المواطنين أن الإمدادات تسير بشكلها الطبيعي وأن تدفق المحروقات لمحطات التوزيع يسير بشكل جيد.

وشددت شركة البريقة على استمرار ضخ الوقود من مستودعات الزاوية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الناقلة أنوار إفريقيا أنهت قبل أيام تفريغ شحنتها من البنزين دون الكشف عن الكمية.

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