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بلدي سبها يُرحّب بإلغاء حكم شطب الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي بأي حكم نهائي صادر عن القضاء الليبي، في إشارة إلى قرار محكمة سبها الابتدائية بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي سبها لهذا العام.

وأكد الخيالي أن المجلس البلدي سبها عميدا وأعضاء على استعداد تام لتسليم مهام إدارة المجلس البلدي لمن يخلفهم وفقاً للقوانين والنظم واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة الحكم المحلي.

يذكر أن انتخابات المجلس البلدي سبها التي جرت في إبريل الماضي قد شهدت طعونا نتج عنها إصدار حكم قضائي بإلغاء العملية الانتخابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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