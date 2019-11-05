بلدية بنغازي تبحث إزالة البناء العشوائي بالمدينة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي صالح الكاديكي بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الاوجلي ورئيس لجنة تنظيم وترخيص لافتات الدعاية والإعلان وليد حسين العقوري.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال الاجتماع مُتابعة الإجراءات المُتعلقة بتنفيذ قرارات الإزالة للبناء العشوائي ودور جهاز الحرس البلدي في مُتابعة المُخالفات من قبل بعض مُزاولي الأنشطة الاقتصادية في البلدية ودعم الجهاز .

وأصدر رئيس المجلس التسييرى للبلدية تعليماته بتوفير احتياجات الجهاز التي تفرضها طبيعة العمل والمُتمثلة في وقود وزيوت للآليات التابعة للجهاز، إضافة إلى القرطاسية وبعض الاحتياجات المكتبية.

وأكد بوجواري على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لمُتابعة المُخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين خاصة الذين يقومون باستخدام مواقع الحدائق العامة والساحات والميادين وأرصفة المُشاة لممارسة أنشطة اقتصادية بشكل مُخالف للقانون وبشكل يُشوه المظهر العام للمدينة.

وأشاد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي بالدعم المُقدم من البلدية للجهاز مُشيراً إلى الجهود المبذولة من أفراد الحرس البلدي في هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بالتفتيش على أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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