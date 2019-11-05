تحليق للطيران وقصف جوي ومدفعي جنوب العاصمة طرابلس

أكدت مصادر عسكرية أن سرب مقاتلات من سلاح الجو التابع للجيش الوطني يحلق فوق سماء العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات جوية على تمركزات قوات الوفاق في منطقة تاجوراء.

وأشارت المصادر إلى أن سلاح الجو نفذ عصر اليوم غارات جوية على مواقع تمركزات قوة الردع الخاصة.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا على مواقع لقوات الوفاق في محاور ضواحي جنوب العاصمة.

ومنذ 4 أبريل/نيسان، تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، حسب ما اعلن عنه.

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