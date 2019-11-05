آمر منطقة طبرق العسكرية يتفقد الوضع الأمني في الجغبوب

أجرى آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، أمس الإثنين، زيارة إلى واحة الجغبوب الحدودية شرق البلاد، للاطلاع على الوضع الأمني بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن بورقعة تفقد خلال الزيارة مداخل ومخارج المنطقة رفقة رئيس الفرع البلدي الجغبوب، واطلع على الوضع الأمني، الذي تشرف عليه الكتيبة 108 المكلفة بحماية وتأمين واحة الجغبوب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن بورقعة رافقه خلال جولته بالجغبوب قوة مساندة من فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي ورؤساء الكتائب المكلفة بمنطقة طبرق العسكرية، مشيرا إلى أن بورقعة شدد خلال الجولة على ضرورة مكافحة الظواهر السلبية بواحة الجغبوب، مثل تهريب المخدرات والبشر وغيرهما.

يشار إلى أن عمليات التهريب بمختلف أنواعها تنشط بالمنطقة الممتدة من جنوب واحة الجغبوب حتى تصل إلى منطقة بحر الرمال العظيم بالحدود الشرقية مع مصر، التي تبعد عن الجغبوب 300 كلم جنوبا.

وتمتد منطقة طبرق العسكرية من بلدة مرتوبة غربا إلى إمساعد شرقا حتى واحة الجغبوب جنوبا.

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