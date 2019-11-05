معيتيق يبحث مع سلامة الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آخر تطورات الوضع السياسي في ظل ما تم وصفه بـ”العدوان” على طرابلس منذ سبعة أشهر ودور الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل.

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