السيسي: 1.5 مليون مصري عادوا من ليبيا

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمشروعات المحلية التي تقوم بها حاليا شركات وعمالة مصرية، وقال إن المشاريع التي أنجزت أو جاري العمل عليها في الخمس سنوات الماضية لم تكن تبنى خلال 20 عاما.

وأضاف السيسي في تصريحات خلال افتتاحه مشروعات تنموية في السويس وجنوب سيناء، إن زهاء 1.5 مليون عامل مصري عادوا من ليبيا يحتاجون إلى فرص عمل لإعاشة أنفسهم وعائلاتهم.

ولفت الرئيس المصري إلى أن المشروعات في البلاد تنفذ بأيدٍ مصرية وشركات وطنية، مؤكدا أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات الأخيرة لم يكن في السابق يحقق في حوالي 20 عاما

وأشار بيان للرئاسة إلى أن السيسي ركّز في السنوات الأخيرة على دعم المشاريع الوطنية لإنجازها بأسرع وقت ورفد اقتصاد البلاد الذي ينعكس على المصريين.

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