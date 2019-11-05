داخلية الوفاق: ضبط 116 متهم في طرابلس على ذمة 145 قضية

قام مكتب البحث الجنائي في العاصمة طرابلس خلال شهر أكتوبر الماضي بضبط 116 متهم على ذمة 145 قضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن القضايا تمثلت في (5) قضايا قتل عمد، و(7) قضايا خطف واغتصاب وهتك عرض والخطف، و(30) قضية سرقة بالإكراه، و(3) قضايا سرقة مال عام، و(21) سرقة من داخل المنازل والمحلات والمساجد ومن داخل السيارات، وقضية شروع في سرقة بالإكراه، و(5) إيذاء جسيم، و(11) سرقة سيارات، ووقائع حريق، وقضية اتجار وحيازة حبوب هلوسة، قضايا شرب وحيازة خمور، و(39) قضية إيذاء بسيط وضرب وإتلاف أموال وتهديد وسب وتشهير وإساءة معاملة أفراد الأسرة، وإطلاق نار و رمي قنابل يدوية.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ عدد (6) أوامر قبض من النيابات، وعدد ( 5) قضايا نصب وعدد (1) قضية شروع في سرقة وعدد (1) واقعة هروب من السجن، وعدد (2) هروب من رجال أمن و حيازة سلاح دون ترخيص و عدد ( 1) استيلاء على قطعة ارض.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب البحث الجنائي طرابلس في هذه القضايا وأحيل المتهمين للنيابة العامة.

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