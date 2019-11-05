بلدية بنغازي: صيانة أنابيب المياه بشارع جمال عبد الناصر

أعلنت بلدية بنغازي استكمال قطعيات أنابيب وتوصيلات مياه الشرب على امتداد شارع جمال عبد الناصر.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى استكمال قطعيات أنابيب وتوصيلات مياه الشرب على امتداد شارع جمال عبد الناصر بأقطار (300 – 200 – 100 مم ) والتي منها استبدال انابيب رئيسية وفرعية وتوصيلات منازل ومحابس والذي تعكف إحدى الشركات على تنفيذه بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

يشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة اعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في مختلف المجالات.

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