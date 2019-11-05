المجلس العلمي للاختصاصات الطبية يبحث في طبرق توطين زراعة الأعضاء

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس العلمي للاختصاتصات الطبية العربية الطبيب احتيوش فرج احتيوش اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوهاشم إمكانية توطين زراعة الأعضاء بمركز طبرق الطبي.

وناقش احتيوش في الاجتماع بحضور عميد كلية الطب فتحي السنيني والطبيب إبراهيم الفاخري استشاري العظام والطبيب طارق البدري مسؤول التعاون بالمجلس العلمي، تذليل كل الصعاب أمام هذا المشروع الذي سيوفر المال والوقت للمرضى الليبيين بدلاً من سفرهم خارج ليبيا لزراعة الأعضاء.

وأكد رئيس المجلس العلمي أنهم سوف يوزعون كل الخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطن كذلك تدريب عناصر ليبية شابة لزراعة الكلى في طبرق وغيرها من المدن.

وأضاف :”قدمنا توصياتنا لمركز طبرق الطبي لبداية مشروع زراعة الأعضاء في طبرق ونحن في انتظار الخدمات التي وعدت بها بلدية ونحن متأكدين من إمكانيات البلدية والمركز الطبي.

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