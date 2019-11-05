عبدالجليل: جماعة الإخوان وكل من ساندها يتحملون مسؤولية خراب البلاد

ليبيا – إعتبر رئيس المجلس الإنتقالي سابقاً المستشار مصطفى عبد الجليل أن سبب الصراع الظاهر على الساحة الآن هو ذلك الصراع الخفي الذي بدأت خيوطه تنسج منذ عام 2011 في مواجهة القوة العسكرية النظامية من خلال تواجد اللواء عبد الفتاح يونس وإغتياله ليظهر على السطح الجسم الإرهابي المتطرف الذي أدى لتعطيل الحياة السياسية في ليبيا ومن ثم أودا في البلاد لما هي عليه من إنقسام وفوضى.

عبدالجليل قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إنه عندما أعلن في مؤتمر صحفي من قبل رئيس مكتب الإدعاء العسكري عن أسماء المتورطين في قتل عبد الفتاح ورفيقيه ومنذ ذلك التاريخ بدأت الإغتيالات من قبلهم ولعل بنغازي شاهدة على ذلك.

وأشار إلى أن البلاد شهدت في تلك الفترة إنقلاب من خلال مشروع إسلامي كا ن يعتقد أن الهدف منه السعي للوطن وحبه ومناهضة حكم معمر القذافي لكن إتضح أنهم أيدي خفية تتمدد لدول الجوار ودول أخرى لها أطماع في ليبيا.

وتابع قائلاً:” جماعات الإخوان المسلمين خدعونا وخدعوا جميع المسلمين والذين ما انفكوا عندما أسفرت إنتخابات المؤتمر الوطني عن خسارتهم لها بل قلبوا الطاولة على كل من هو موجود من خلال تحالفهم مع كل تلك القوات والجماعات الليبة المقاتلة وداعش والقاعدة والمسميات المتطرفة التي كنا نعتقد أن مسعاها بقصد الإبتعاد عن حكم الظلم لكن كان لها أيدولوجيات خارجية لا زالت جذورها تمدد لهذه اللحظة”.

كما حمّل جماعة الإخوان وكل من ساندها سواء الدول الخارجية أو غيرها مسؤولية خراب البلاد ومحاولتها السيطرة عليها لبناء مؤسساتها القضائية القانونية العسكرية والأمنية، مضيفاً:” لعل تصريحات الرئيس التركي الأخيرة أنه له اطماع في ليبيا بعودة الحكم العثماني الذي لم تلحظ فيه البلاد إلا إنجازات تكاد يكون سقفها الأعلى بناء مسجد و سمي بأسمه”.

ويرى أن مواجهتهم يجب أن تكون عسكرياً عن طريق القوات المسلحة كما حدث في طرابلس وبنغازي ودرنة، مؤكداً أن القوات المسلحة تقف على مشارف طرابلس بوقوف جميع الليبيين خلفهم لدخول العاصمة وإجتثاث بقية هذه الفلول والجماعات المسلحة.

وأعرب عن تمنياته من مؤتمر برلين الذي لم يدعى له الليبيين مباشرة خاصة تلك الدول الداعمة للإرهاب والموجود على طاولة المؤتمر بأن يفضي لإلزام تلك الدول بعدم دعم هذه المجموعات بالمال والسلاح من خلال تركيا التي تصنع ذلك عسكرياً وقطر التي تدفع ثمن تلك العمليات العسكرية والمواد والأدوات لأنه حينها تكون العملية السياسية هي الأمثل.

وقال:” نأمل من الله أن لا تكون طرابلس من المدن التي لم يرضى عنها أدريس السنوسي لأن اغلب المدن التي رضا عنها هي في مأمن من تلك الامور، كنت مدعوا لمؤتمر جنيف ولم أحضر من تلقاء نفسي كانت الاجواء كلها تدفع في إتجاه وقف الحرب والقضاء على المليشيات داخل طرابلس الحضور كان عددهم تقريباً 25 فرد آرائهم تصب في مصلحة الوطن وتسعى لوقف القتال وإنهاء المجموعات وبنقل المؤسسات السيادية القيادية من طرابلس لمدن أخرى حتى يترك لهؤلاء المتشددين فرصة لتسليم ما بحوزتهم”.

وأضاف:” الله شاهد على ما أقول لم ألاحظ أي تشدد في هذه الجلسة وإن كان البعض منهم يرى أن العمليات العسكرية ستلحق الدمار في طرابلس وتخوف معقول وله أساس فلم أسمع أياً من هؤلاء بالدفاع وتشجييع هذه الجماعات، هناك من تخوف فقط أن المؤتمر لن يصب في مصلحة ليبيا وما هو إلا عبارة عن لملمة الرأي الدولي عندما لم يتخذ مجلس الأمن اي قرار موحد تجاه الحرب فيقول بعض الحاضرين أن المؤتمر لا يهدف لمصلحة ليبيا بل توحيد الرأي الدولي تجاه الوضع القائم في البلاد”.

وشدد على ضرورة إجتثاث هؤلاء المسلحين الذين سيطروا على المال والقرار السياسي في طرابلس لأنه لا يمكن للدولة أن تقوم في ظل وجودهم.

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