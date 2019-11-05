السفير الإيطالي لـ باشاآغا: نحرص على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم مصلحة البلدين

ليبيا – إستقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غالديماردي والوفد المرافق له.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى العلاقات الليبية الإيطالية فيما يتعلق بعمل وزارتي الداخلية بالبلدين.

وبدوره، أكد السفير الإيطالي على حرص بلاده على التعاون الأمني مع ليبيا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين .

ومن جهته، ثمن وزير الداخلية المفوض الدور الذي تلعبه إيطاليا من أجل إرساء الأمن والسلام في ربوع البلاد.