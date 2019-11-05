حمزة: نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل مشرق لقطاع الكهرباء

ليبيا – أكد رئيس الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة أن مصادر الطاقة بمختلف أشكالها من الدعائم الأساسية لتحقيق برامج التنمية المستدامة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية،مشيرا إلى أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى جميع المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر مسألة أساسية للاستقرار.

حمزة وفي كلمته خلال ترأسه أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية ووفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، قال:” إننا نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل مشرق لقطاع الكهرباء يساهم فى دعم وتطوير مشاريع التنمية الاقتصادية بدولنا العربية”.

وأضاف أن الربط الكهربائي من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي وأخر مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية متكاملة.

رئيس شركة الكهرباء أكد على أهمية الاجتماع فى خضم التطورات والإنجازات الكبيرة التى تشهدها المنطقة العربية في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكل خاص والتحولات والإصلاحات فى هذا القطاع سعيًا لتحقيق تأمين الطلب على الكهرباء لجميع مواطنيها.

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