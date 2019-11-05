أردوغان: تركيا ليست ليبيا أو مصر أو سوريا لتنهار

ليبيا – صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ردت على من قال بأنهم ” يخططون لتطويقها بالإرهاب ” بسحق الإرهابيين في أوكارهم.

أردوغان قال في كلمة له الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وتصريحات صحفية عقب الكلمة بالعاصمة أنقرة وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التركية :” كان ردنا على من يخططون لتطويق تركيا بالإرهاب هو سحق الإرهابيين في أوكارهم”.

وتابع قائلا:” أعلم جيدا أنه خلال المحاولة الإنقلابية في ليلة 15 يوليو، كان الجميع ينتظرون بحماس أن ينجح الإنقلاب”، مشيراً أنه لم يتردد البعض في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية في اظهار دعمهم للإنقلابيين حتى دون الانتظار لصباح اليوم التالي.

وأضاف أنهم ظنوا بأن تركيا ستنهار بمثل هذه الأحداث كما حدث في ليبيا وسوريا ومصر ولأنهم أحبطوا أمام عزيمة الشعب التركي اصبحوا أكثر عدوانية ووقاحة ،على حد تعبيره.

ودعا أردوغان واشنطن لتقديم الدعم اللازم بخصوص مكافحة “منظمة غولن” التي وصفها بـ”الإرهابية” حسب زعمه، مؤكداً أنه بقدر أهمية زعيم تنظيم داعش بالنسبة لواشنطن فإن “غولن” يحمل ذات الأهمية لتركيا.

الرئيس التركي أشار إلى أن ثمن مقتل 251 مدنياً وجرح 2193 آخرين نتيجة ما وصفها بـ” المحاولة الإنقلابية ” هو تسليم زعيم غولن لتركيا وأنه لا فرق بين “فتح الله غولن” و”عبد الله أوجلان” زعيم بي كا كا المسجون مدى الحياة في تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية