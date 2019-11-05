إعادة فتح شارع الكويت ببنغازي

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرع بنغازي ،بإعادة فتح شارع الكويت بمنطقة السرتي لحل مختنقات الشارع العام وتسهيل حركة المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز إنه وأثناء إفتتاح الشارع تبين أن هناك منازل تأوي أكثر من (100) أجنبي من الجنسيات الأجنبية تقع ضمن العشوائيات و التي تُعيق عملية فتح الشارع بالمدينة تسهيلآ لحركة السير في المدينة.

و أضاف الجهاز أنه وبعد التدقيق والتحقق من أوراقهم الثبوتية وحالتهم الصحية تم الإفراج عن (40) شخص و إحالة البقية لجهات الإختصاص بتهم متعددة منها هجرة غير شرعية و إنتهاء مدة الإقامة و عدم توفر شهادات صحية و غيرها .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا