الوفاق تبحث مع مسؤولين أمميين الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا

التقى اليوم الثلاثاء وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم مديرة مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بليبيا بيرنجير بويل يوسفي ومدير مكتب اليونيسف عبد الرحمن غندور ومسؤولة العلاقات والشراكات والبرامج سارة الدنقلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس تناول نشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا وخاصة المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية في مكافحتها للعنف الموجه ضد النوع، والاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا من النساء والاطفال.

واستعرضت مديرة الصندوق، التعاون الذي تقوم به مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بعمله، كوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم، معربة عن رغبتها الدخول في شراكة مع وزارة العدل لتطوير التشريعات الوطنية ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الشرطة القضائية فيما يتعلق بحقوق الانسان عموما وحقوق الفئات الاكثر ضعفا.

من جانبه أكد وزير العدل انفتاح الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية خاصة مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لما لها من خبرة في مجال تطوير التشريعات ورفع القدرات، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاهتمام الخاص بفئة الأحداث الجانحين وعزم الوزارة على تطوير عدالة تهدف إلى الإصلاح والتأهيل بدل العقاب، مشددا على ضرورة انسجام جميع البرامج التي تقدمها هذه الوكالات الدولية مع القوانين والاعراف المحلية واحكام الشريعة الاسلامية.

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