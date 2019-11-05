إجراء امتحان تفاضلي للراغبين في الدراسة بمعهد النفط

أجرت لجنة راس لانوف لقبول الطلبة المتقدمين للدراسة بمعهد النفط بطرابلس، والمركز النوعي بالزاوية، الامتحان التفاضلي ل75 طالبا، وذلك بالتنسيق مع مكتب العمل والتأهيل بخليج السدرة.

الامتحان التفاضلي الذي نظم في إحدى قاعات شركة راس لانوف، سيتم إعلان نتائجه خلال الفترة القادمة، كي يتمكن الطلبة المقبولون من الالتحاق بالدراسة في معهد النفط بطرابلس أو المركز النوعي بالزاوية، التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن عدد 16 لجنة موزعة على مستوى ليبيا قامت بإجراء هذا الامتحان وهي في انتظار النتائج.

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