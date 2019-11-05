أهالي طبرق يطالبون الحرس البلدي بوضع حد لانتشار الكلاب بشوارع المدينة

طالب عدد من المواطنين في مدينة طبرق، جهاز الحرس البلدي، بضرورة وضع حد نهائي لانتشار الكلاب المتشردة الموجودة في شوارع المدينة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن مواطنين تقدموا للمجلس التسييري للبلدية بمذكرة، طالبوا فيها بضرورة وضع حد للكلاب المتشردة، التي تجوب أحياء المدينة ليلا دون أي رادع من قبل الجهات المختصة.

وأشار زاكي إلى أن الكلاب المتشردة كانت غير موجودة، عندما قام جهاز الحرس البلدي في السابق بمحاربتها وقتلها وإخراجها من الأحياء، لكنها عادت من جديد بعد نقل مكب القمامة إلى خارج طبرق، حيث لم تجد هذه الكلاب إلا القمامة بالشوارع فتكاثرت.

وطالب زاكي بضرورة أن تقوم الجهات المختصة بما فيها بلدية طبرق بدعم جهاز الحرس البلدي لمحاربة هذه الكلاب المتشردة، قبل أن تنقل الأمراض للمواطنين، خصوصا أنها توجد في كل أحياء المدينة وأصبح نباحها مزعجا.

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