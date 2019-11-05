الثني يبحث الخطة التدريبية الموضوعة من قبل وزارة العمل والتأهيل للعام القادم

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل وزارة العمل والتأهيل للعام القادم وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير مسعود صوة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة استعداد الوزارة للعام القادم والخطة الموضوعة لها وإستعراض ما قامت به الوزارة من وضع المعايير والآليات والضوابط لتنفيذ الدورات الحرفية والمهنية للباحثين عن العمل وللرفع من كفاءة الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة.

يُشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قد أعلن خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي العام 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا وذلك بناء على عرض وزارة العمل والتأهيل.

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